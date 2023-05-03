世界貿易組織（WTO）補貼與反補貼措施委員會春季例會2日（當地時間）在日內瓦舉行，中國代表在會議上對美國歧視性補貼政策和措施提出批評，呼籲WTO對美國違反世貿組織規則的做法加強監督。

央視新聞客戶端3日報導，中國代表在發言中指出，美國推出的《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）藉「綠色」之名，行保護主義之實。在具體實施細則中，美方任意解釋「自由貿易協定」，嚴重破壞全球貿易規則。

中國代表還指出，美國推出的《晶片與科學法案》（CHIPS Act），體現了美國在產業補貼問題上「嚴以待人」、「寬於律己」。同時，美晶片補貼政策與出口管制措施密切配合，形成「組合拳」，嚴重擾亂全球半導體供應鏈，體現了美在貿易領域的「冷戰思維」和「貿易霸淩」，不僅嚴重損害中方利益，也傷及包括美自身及其盟友在內的各方切身利益。

中國呼籲，美國應取消不符合世貿規則的歧視性、扭曲性補貼措施，世貿組織應當對美方違反世貿組織規則的做法加強監督，世貿組織成員應當共同維護全球半導體供應鏈、價值鏈的穩定和韌性。