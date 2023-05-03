曾經潛進台北地檢署頂樓高掛民進黨旗的男子田山盛國，上周四法院開庭審理時，他嗆北檢只會起訴他這個「小咖」，不敢辦高虹安，結果隔天北檢就二度傳喚高虹安，但田山盛國日前卻在彩券行與人發生衝突，致對方肋骨斷了2根，台北地檢署3日再依傷害罪起訴他。

田山盛國近年因基於政治理念，四處陳情抗議，2020年間曾因不滿NCC駁回中天新聞台換照案，扯下NCC旗幟噴綠漆抗議，被依恐嚇公眾罪判刑2月、得易科罰金，另涉毀損罪判罰金2000元。去年9月又因周玉蔻PO文罵慈濟是「中共同路人」，闖進周女的網媒《放言》，與員工口角，咬傷並以保溫瓶毆打員工，被依傷害罪起訴。

去年11月，新竹市長高虹安涉詐領立委助理費案遭約談後，田山盛國闖進北6樓頂樓，在國旗杆上加掛民進黨旗，表達不滿，被依無故侵入建築物罪起訴，正由法院審理中。台北地院4月27日傳喚田山盛國出庭，他在北檢門口嗆北檢只會起訴他這個「小咖」，不敢辦高虹安，高虹安拖這麼久結不了案，巧合的是，北檢隔天就二度傳喚高虹安。

但田山盛國又因今年3月18日經過北市中華路某家彩券行時，自稱看到羅姓老翁因兌獎遭女員工拒絕而開罵「要給你死」，竟當街把羅翁壓制在地上，致羅翁右側第5、6根肋骨骨折，羅翁憤而提告。

檢察官調查時，田山盛國堅稱沒有做錯事，但彩券行女員工卻證稱，羅翁雖有在店外吼叫，但她不知道羅說什麼，檢察官認為田山盛國無故出手傷人，依傷害罪起訴。