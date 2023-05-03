40歲的劉涵竹曾是新聞台主播，甜美的娃娃音被指很像第一名模林志玲，後來她轉型成節目主持人，還是小S節目《小姐不熙娣》固定班底。上月中旬飛去埃及旅行的劉涵竹，在社群PO多張美照，卻被酸民嘲笑「手臂有點粗」；對此，劉涵竹爆氣反擊了。

劉涵竹睽違3年，於4月17到28日飛到埃及度假2周，上禮拜她分享在卡納克神殿拍的美照，當天劉涵竹身穿黃底綠葉的無袖洋裝，擺出各種姿勢拍照，被很多網友誇獎，但2日卻有一位酸民不禮貌地留言：「手臂有點粗」，讓劉涵竹看得火冒三丈，不客氣地回嗆：「你才長得有點醜」。

劉涵竹接著把留言截圖PO到IG限時動態，點名該位酸民：「是多卑劣的心理，才會讓你以為身為一個網友，可以到素不相識的人的版面上去損人兩句就走？我再也不想看到礙眼的留言，還得要自己平復消化，你敢留言我就敢公開，讓有興趣的人去對你品頭論足一下」。

她指出真正好看的人，從不會惡意批評他人的外表，因為他們很清楚自己在這方面是得勝者，有素質的強人不會嘲笑弱者；最後，劉涵竹再回嗆該位酸民：「聽過『醜人多作怪』嗎？你就是那個心醜臉也醜的人，靠著損人來平復自己更醜的悲哀」。