澳洲女星丹妮厄絲金（Dan nii Erskine）過去因出演結婚實境秀《新娘與偏見》（Bride and Prejudice）受到關注，但她卻驚傳在上月29日發生車禍，頭骨被撞碎不幸身亡，享年28歲。

根據綜合外媒報導，丹妮厄絲金上月29日晚間開車出門買東西，卻不幸遭另一台車輛迎面撞上，由於撞擊力道過大即使安全氣囊爆開，仍造成她因撞擊導致頭骨碎裂，送醫搶救後最終因腦部已造成無法修復的傷害，被醫師宣判腦死，而家屬在隔日悲痛同意拔管宣布死亡，享年28歲；然而，事後檢測發現肇事駕駛為酒駕。

事實上，丹妮厄絲金因與當時的未婚夫Denton一起參加 2019年的《新娘與偏見》（Bride and Prejudice）第一季錄影而走紅，但她最後與男友分手，丹妮厄絲金的妹妹發文透露，姊姊生前剛結束一段感情，情緒尚未完全修復就遇上悲劇，讓家人都相當心痛。

接著，她表示，感謝大家的支持與尊重，並宣布將在發文隔日刪除丹妮的社群帳號，最後悲痛說道：「她被大家愛著、想念著......這是一場可怕的悲劇。她才28歲，充滿活力，並且努力生活，想要遇到另一個人，但現在沒有機會了」。

Actress Dannii Erskine passes away at the age of 28 in a terrible car accident#BrideAndPrejudice #DanniiErskinehttps://t.co/sMv2nfkHa4 — Business Upturn (@businessupturn) May 2, 2023

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