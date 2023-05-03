●紐約證券交易所宣布第一共和銀行（First Republic Bank）股票將下市。除了該公司的普通股之外，另外7種不同類型的特別股也將下市。該銀行所有股票即起暫停交易。第一共和銀行在周日倒閉並遭到接管，隨後由摩根大通收購其大部分資產和所有存款。該地區銀行成為3月以來美國第三家倒閉的主要銀行，也是美國史上第二大銀行倒閉案，僅次於2008年的華盛頓互惠銀行（Washington Mutual）倒閉事件。

●根據美國勞工部周二公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS），美國3月職缺數為959萬個，為連續第3個月下滑，並創下近兩年來新低。市場預期為973.6萬個。

●美國商務部公布，3月工廠訂單月增0.9%，不如市場預期的成長1.1%。

●美國石油協會（API）公布，上周原油庫存減少393.9萬桶，汽油庫存增加40萬桶，餾分油庫存減少100萬桶。

●美國新發布的經濟數據疲弱，加上市場觀望聯準會決議，周二美元指數尾盤跌0.22%，報101.93，盤初一度升至102.4，創下4月11日來新高。

●美元回軟加上避險情緒升高，周二紐約期金收漲31.1美元或1.56%，報每盎司2023.3美元，創下4月4日來最大單日漲幅。

●周二紐約期油重挫4美元或5.29%，收在每桶71.66美元。倫敦布蘭特期油收跌3.99美元或5.03%，報每桶75.32美元。兩期油合約雙雙創下3月24日以來收盤新低及1月初以來最大單日跌幅。最新發布的職缺數據顯示美國就業市場放緩、市場對美國可能出現債務違約的擔憂升高，以及伊朗石油部宣布4月平均日產量突破300萬桶，都給原油價格帶來壓力。