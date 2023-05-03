萬海(2615)深耕印度市場，自5月起成立印度德里辦公室。萬海指出，印度為世界成長最迅速的經濟體之一，近年政治情勢穩定，內需市場龐大吸引各國爭相搶攻的市場，看好印度發展潛力，萬海除了優化航線與客服效率等軟體服務外，也透過成立新辦公室，提升整體經營效能。