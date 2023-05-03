萬海表示，公司自1996年開闢印度航線以來，便積極佈局，至今共擁有9條航線，涵蓋東西印度沿岸各大港口，貨量與營運皆穩步成長，船期穩定度、客戶滿意度受肯定。
《航運股》深耕印度市場 萬海設德里辦公室
萬海(2615)深耕印度市場，自5月起成立印度德里辦公室。萬海指出，印度為世界成長最迅速的經濟體之一，近年政治情勢穩定，內需市場龐大吸引各國爭相搶攻的市場，看好印度發展潛力，萬海除了優化航線與客服效率等軟體服務外，也透過成立新辦公室，提升整體經營效能。
萬海(2615)深耕印度市場，自5月起成立印度德里辦公室。萬海指出，印度為世界成長最迅速的經濟體之一，近年政治情勢穩定，內需市場龐大吸引各國爭相搶攻的市場，看好印度發展潛力，萬海除了優化航線與客服效率等軟體服務外，也透過成立新辦公室，提升整體經營效能。
萬海表示，公司自1996年開闢印度航線以來，便積極佈局，至今共擁有9條航線，涵蓋東西印度沿岸各大港口，貨量與營運皆穩步成長，船期穩定度、客戶滿意度受肯定。
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