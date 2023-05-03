餐飲業者生機蓬勃，再次回到疫情前的熱絡，CMC中環文化基金會與AOW珍愛葡葡萄酒藝術有限公司持續支持與舉辦年度亞洲侍酒師大賽，為台灣人才搭建舞台，為台灣高端餐飲業發掘新星。

AOW亞洲侍酒師大賽比照國際侍酒賽事規格，須經初賽筆試及決賽的侍酒實務兩階段考試，試題範圍的廣度及深度對選手是一大挑戰。今年校園組加上社會組的報名選手共約80位，競爭激烈。多數參賽者認為，比賽是磨練與督促自己的最佳機會，賽前培訓課程亦提供全方位且紮實的練習，快速提升自己在餐飲業實力。

同時，中環文化基金會與AOW珍愛秉持貢獻台灣餐飲教育初衷，這兩年啟動獎學金計畫，向大專院校學生提供葡萄酒專業知識培訓及圓夢計畫，給予年輕人最實際支持。

今年社會組選手冠軍為Papillon侍酒師之吳晉綱、亞軍為捌伍添第侍酒師之沈傳硯、季軍為台中裕元花園酒店侍酒師之蔡孟錡、殿軍為Westwood副理之吳奕儒。校園組得獎選手，冠軍為景文科技大學之李禹欣、亞軍為弘光科技大學之林俐彣、季軍為吳鳳科技大學之王順榆。

今年進入第三屆的AOW亞洲侍酒師大賽由CMC中環文化基金會、以及知名葡萄酒教學單位珍愛葡萄酒藝術有限公司共同主辦，協辦單位有奧地利商會、法國在台協會農業食品組、德國葡萄酒協會、Cork葡萄牙軟木協會。贊助單位有勞瑞斯牛肋排餐廳、夏都城旅安平館、益泰玻璃有限公司、威廉彼特國際股份有限公司、樂富酒藏、泰德利股份有限公司、茂世企業、珈園、陶樂有限公司、大同亞瑟頓專業葡萄酒、天涯旅人酒窖、澳提思精品食酒、金醇臻品、歐啦啦葡萄酒、丹尼酒窖、巒山實業股份有限公司、吉悅酒窖、La Vigne葡萄酒空間、簡單葡萄酒坊、匯鴻洋酒、加佳酒、亞舍股份有限公司、台灣愛諾特卡（Enoteca）、言歡酒窖Cave de W、饕弄杯、富邑精品葡萄酒、台南企業文化藝術基金會、安卓藝術、宗宗文化藝術基金會、山藝術文教基金會等。一起為台灣餐飲院校學子及餐飲業職場的新星們搭建提升自己侍酒能力並獲得肯定的舞台。

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