一名38歲吳姓人夫在公園遇到一名高中少女驚為天人，強要少女加LINE，少女警覺性高，見對方不懷好意，虛以委蛇加入後，回家立刻封鎖，未料卻引起吳男大怒，一周後2人不巧又在公園相遇，吳男立刻纏著少女聊天3小時，少女逃離時，他還不顧在大街上，從後方三度熊抱並貼胸、貼臉少女3次，少女最後逃回家向父親求救報警。法院認定，吳男犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處8月徒刑，緩刑3年。

根據判決書，吳姓人夫於111年7月21日下午6時30分許，在北市某公園遇到少女小美，突然當場向她要通訊軟體LINE帳號，小美因迫於性別、年齡及體型差距均屬弱勢，而虛與委蛇交付LINE帳號並加好友後，回家即立即封鎖吳男。

未料發現無法透過LINE聯絡小美，認為有可能是她不願繼續有所往來，竟仍於111年7月28日傍晚，在公園再度與小美相遇時，雖然遭又遭到小美幫場拒絕，明顯呈現不想要和他交談，仍不斷要要求聊天。

小美迫於無奈只好和他說話，未料在少女要返家時，用雙手、臉部及胸部等身體部位，強行環抱小美，並貼近臉部及胸部，小美當場反抗掙脫逃走，吳男竟從後方尾隨再度熊抱，小美又二度掙脫後，吳男仍不放棄繼續在後方追趕三度熊抱，小美嚇得跑回家找父親求救，並立刻報警將吳男逮捕。

法官審理後，審酌吳男無前科，竟僅為滿足一己之私慾，不思尊重他人之性自主決定權，利用小美獨自一人在住處附近活動之空檔，對她強制猥褻，造成少女內心感到恐懼，並受有相當程度之心理創傷，考量吳男於犯後坦承犯行，且與少女及家屬達成和解，並已給付賠償，獲得原諒，判處8月徒刑，緩刑3年。