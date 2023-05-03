麻一點是鼎王新品牌，鍋底可以一次吃到三種口味，主打中價位複合式麻辣鍋！

鼎王旗下新品牌「麻一點」。（品觀點提供）

鼎王新品牌「麻一點」三人套餐。（品觀點提供）

三人套餐招牌三味鍋我選擇小辣麻辣鍋，除了麻辣鍋還有菌菇湯底、蕃茄湯底，五花去骨鮮牛口感軟嫩不腥，梅花豬肉油脂分布較多，但吃起來不膩口，五花羊肉跟梅花豬口感類似，田園嫩䐁豬也是肉片，跟番茄鍋搭配好適合！

鮮嫩滑牛肉。（品觀點提供）

鮮嫩滑牛肉跟蒜香爽嫩豬肉條是圓盤裝，牛肉紮實的口感，一口塞大小剛剛好！吃起來肉香滿溢，豬肉條蒜香味淡淡的，可能鍋底味道比較重。

綜合手工丸都很紮實的口感，裡面我最喜歡牛肉口味。銀絲卷吃起來不會很油膩，外皮咬下去很脆，搭配煉乳很好吃不會膩口！炸豆皮下鍋後超滑嫩，綜合鮮菇時蔬拼盤菜種類蠻多元的。

麻辣鮭魚頭。（品觀點提供）

麻辣鮭魚頭先下麻辣鍋煮10分鐘後，再將冬粉放入10分鐘，撈起變成麻辣乾粉，吃起來辣度麻麻的很爽！鮭魚肉質好鮮甜。

憤怒鳥蛋。（品觀點提供）

憤怒鳥蛋使用牛油包覆著15顆鳥蛋，入麻辣鍋之後牛油香氣直接噴發，超特別的我覺得你們一定要試試看！整體鳥蛋吃起來又香又夠味！

有bear來。（品觀點提供）

這道名稱叫做有bear來，來這邊能不看熊熊泡湯嗎！除了可愛之外，還能增加麻辣鍋香氣，這跟憤怒鳥蛋一樣必點！

麻麻翡翠鹹檸凍飲喝起來不會太酸，本來以為喝起來會跟名字一樣麻麻的，但完全只有檸檬的味道，甜度適中我覺得還蠻好喝的。麻辣阿華田脆果拿鐵的脆果吃起來口感不錯！可可甜度不會很甜，很像在吃巧克力麥片的感覺哈哈，有一點點焦香的味道。

鐵觀音拿鐵無糖喝起來不會太苦澀，味道我覺得剛剛好，奶味淡淡的感覺鐵觀音比例比較重一點。

其他餐點有魔芋脆脆，吃起來很像偏軟的蓮藕，我覺得還蠻好吃的。菠菜魚麵好好吃喔！擠出來超像四季豆，口感很Q很有嚼勁，不小心吃了很多。饞嘴小酥肉超好吃的！很像鹽酥雞跟雞皮的合體，吃起來不會很油膩，口感脆脆的必點！手工紅糖糍粑口感很像炸過的麻糬，有加紅糖甜度適中不死甜，吃起來外酥內軟有嚼勁，上面還有撒花生粉，跟紅糖搭配的很協調。

【此篇與日日美食合作】IG:_rita.foodie