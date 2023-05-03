同時，在日本鬆綁邊境抗疫嚴格規定後，赴日觀光與洽公出差的旅客與日俱增，故上個財年的營收翻倍達1.38兆日圓。日航指出，在新冠病毒降等為一般季節性流感後，希望日後能看見更多日本民眾搭機出遊。

除了日航財報撥雲見日外，上周競爭對手全日空（ANA）也說過，需求增加之下，虧了3年後，2022財年也開始賺錢，淨利更是高達894億日圓。同時，營業利益為1200億日圓，營收則是1.7兆日圓左右。

日本第2大航空業者日航指出，因為每日入境日本人數已不受限，加上嚴厲的管制已取消，旅客蜂擁搭機下，來自國際部份的業務爆增6倍之多。至於日本政府祭出的旅遊補助計畫，也讓國內的業績多了約兩倍。

對於2023財年展望，日航預估淨利可望增加59.8%至550億日圓，營收有機會上看1.66兆日圓，增幅約20.5%。日本國內航班需求，估平均將恢復到疫前2019年的94%，國際則是回至65%左右。

經過詳細評估後，為了尋求日後營收多元化，日航預定將把3架波音767-300ER飛機，改裝成專門運送貨物的貨機。這也是日航在過去13年以來，首次再成立貨機機隊，因為從2010年底迄今，貨物都是由客機來運送的。