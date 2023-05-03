陽明與國內海事大學合作開設航海及輪機專業「學士後多元專長培力」專班，今年提供86位名額，除補助學雜費全額、住宿費及公約訓練費外，更提供獎助學金，讓學員無後顧之憂、專心學習。同時更提供學員海上實習機會，期待學員能順利投入航運職場，成為優秀的海勤幹部，更是未來船長、輪機長生力軍。

「學士後多元專長培力」專班即日起接受報名，本次國立臺灣海洋大學入取名額開出航海專業10名、輪機專業26名；國立高雄科技大學航海專業20名、輪機專業15名；台北海洋科技大學航輪機專業15名。