陽明與國內海事大學合作開設航海及輪機專業「學士後多元專長培力」專班，今年提供86位名額，除補助學雜費全額、住宿費及公約訓練費外，更提供獎助學金，讓學員無後顧之憂、專心學習。同時更提供學員海上實習機會，期待學員能順利投入航運職場，成為優秀的海勤幹部，更是未來船長、輪機長生力軍。
「學士後多元專長培力」專班即日起接受報名，本次國立臺灣海洋大學入取名額開出航海專業10名、輪機專業26名；國立高雄科技大學航海專業20名、輪機專業15名；台北海洋科技大學航輪機專業15名。
陽明(2609)推展專業海運人才長期培育，透過與國內各級海事學校合作，為航運產業培育優秀人才。除了與國立台灣海洋大學、國立高雄科技大學協同開辦「學士後多元專長培力」專班外，今年加入台北海洋科技大學，提供對航運工作有興趣的優秀青年更多機會。
陽明與國內海事大學合作開設航海及輪機專業「學士後多元專長培力」專班，今年提供86位名額，除補助學雜費全額、住宿費及公約訓練費外，更提供獎助學金，讓學員無後顧之憂、專心學習。同時更提供學員海上實習機會，期待學員能順利投入航運職場，成為優秀的海勤幹部，更是未來船長、輪機長生力軍。
「學士後多元專長培力」專班即日起接受報名，本次國立臺灣海洋大學入取名額開出航海專業10名、輪機專業26名；國立高雄科技大學航海專業20名、輪機專業15名；台北海洋科技大學航輪機專業15名。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。