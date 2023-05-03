美國航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）打擊群周二（2日）下午從維吉尼亞州諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）出發，展開第一次全球部署。
綜合外電2日報導，「福特」號2日下午約3:30從詹姆斯河（James River）航向大西洋。「福特」號艦長伯吉斯（Rick Burgess）說，航母打擊群部署時將操作艦上系列新技術，他強調，航母和艦上人員正積極重塑美國海軍戰力的新面貌，並加強海上航空聯隊的未來。
美國航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）打擊群周二（2日）下午從維吉尼亞州諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）出發，展開第一次全球部署。
綜合外電2日報導，「福特」號2日下午約3:30從詹姆斯河（James River）航向大西洋。「福特」號艦長伯吉斯（Rick Burgess）說，航母打擊群部署時將操作艦上系列新技術，他強調，航母和艦上人員正積極重塑美國海軍戰力的新面貌，並加強海上航空聯隊的未來。
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