一名40歲男子某天晚上揪朋友打麻將，打了幾圈後，突然恍神、眼神呆滯，且唸唸有詞、手部反覆動作等靈魂出竅般的動作，就醫發現，原來男子腦部有不正常的放電現象，即「顳葉癲癇」症狀。醫師表示，推估台灣可能有20幾萬人有此疾病，但9成人並未察覺，若患者在開車時出現恍神等行為，將釀成嚴重交通意外，讓自己與其他人陷入危險情境，成為「不定時炸彈。」

基隆長庚醫院神經外科醫師顏君霖今（3日）受訪表示，上述男子就醫時表示，並不記得當時恍神後的情況，而是一同打麻將的朋友告知，他發作後的異常行為。

顏君霖表示，經照過該男子的腦波，得知男子的大腦不正常放電，俗稱癲癇，即「顳葉癲癇」的典型症狀，「還好男子及早就醫診斷，得知有此疾病，可服藥預防發作及惡化。」

他表示，根據美國推估，額葉癲癇者約占總人口數的0.5~0.1%，依此推估，台灣約有20萬人口有此疾病，但9成患者並不知道自己罹患此病。

他說明，額葉癲癇的原因，目前認為若是小孩發生，原因多為腦部曾感染、受傷，成人則更要注意，「常是因為腦部病變，例如腦部腫瘤，或內側顳葉硬化症。」上述男子即為內側顳葉硬化症導致，可用手術切除病灶或長期服藥治療。

顏君霖表示，有額葉癲癇疾病者，熬夜、飲食不正常、喝酒、看到光線閃爍等，會誘發該病的發作，若在駕駛或操作重大機械時，出現恍神、放空，將嚴重危害自身與他人的安全，成為「潛藏的不定時炸彈」，因此建議民眾若出現恍神、放空、失憶、不自主言語與抽動等行為時，儘速就醫治療。