台北市議員徐巧芯1日PO出與市長蔣萬安視察廣慈博愛園區的社福大樓，並寫道「我絕對不會說沒來的人是不關心」，此舉惹怒北市議會藍綠議員，更質疑蔣市府未通知視察行程，行政疏失害議員被拖下水；對此台北市長蔣萬安3日出面滅火，坦言會檢討精進。

蔣萬安今上午出席與里長有約北投場次，會前受訪被問及昨日各黨議員反映不滿市府通知行程過於消極，蔣萬安表示，議員關心市政建設非常合理，在跟議員的溝通上，各局處主辦的地方建設市政考察的行程，在整個流程上可以更完善的地方，都會來檢討精進，也已經請祕書長要求各局處來開會看如和處理更周延。

另台北翡翠水庫「原水專管」5月12日將貫通，也將會舉辦完工典禮，是否會邀請歷任市長來參加，蔣萬安表示，談到水就要飲水思源，市政一棒接一棒，前人種樹，後人乘涼，歷任市長對於台北市建設發展都有貢獻，承先啟後，繼往開來才會造就今天的台北，因此會邀請歷任市長，包括黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲。

除此之外，蔣萬安特別提到，在環評及水保都出力很多的新北市長侯友宜，及行政院經濟部水利署的首長也都會邀請與會，感謝參與這樣重大建設的所有人。