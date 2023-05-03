美國第一共和銀行倒閉，美國地區性銀行風暴尚未完全落幕，美股銀行2日再度重挫，股市場對可能出現的經濟衰退疑慮加深、美國政府更加逼近債務違約，加上美國財長葉倫先前示警，聯邦政府資金將於一個月內用罄的言論也引發市場緊張。

美股四大指數2日全數走跌，道瓊指數大跌367.17點（-1.08％），收在33,684.53點。那斯達克指數也重挫132.09點（-1.08％），收12,080.51點。標準普爾500指數下跌48.29點（-1.16％），收4,119.58點。費城半導體指數下跌22.23點（-0.74％），收2,996.86點。

而美股重量級財報陸續公布中，本周則由超微（AMD）、高通、SunPower、蘋果等大廠接力演出，其中，超微2日盤後公布首季營收53.53億美元，年減9％，為2019年來首見下滑，EPS 0.6美元，仍優於市場預期，但其本季財測保守，預估本季營收53億美元，低於分析師預期的54.8億美元，拖累其盤後大跌6.47％。

永豐投顧分析，美國多項經濟指標顯示美國民眾消費力道可能開始減弱，經濟出現降溫跡象，本周市場主要聚焦召開在即的FOMC會議，5月Fed升息1碼幾成定局，後續仍可關注主席鮑爾對未來景氣、通膨與金融環境的看法。

此外，本周重量級財報、非農就業數據也是留意重點，近期市場對景氣衰退、債務上限能否及時調高等擔憂升溫，恐使台美股市同步維持區間盤整走勢。