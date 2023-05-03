美國國會兩黨議員近日敦促美國證券交易委員會（SEC）主席有所行動，希望要求大陸快時尚品牌Shein（希音）提供沒有使用大陸強迫勞動證明，以此作為上市條件。其中包含20多名議員敦促採取行動，並引述有關Shein使用新疆棉的報導。Shein發言人則表示，公司在新疆地區沒有供應商，對強迫勞動的態度是「零容忍」。

Shein於2008年在大陸成立，總部目前位於新加坡，該品牌被認為是典型的「快時尚」，透過包含大陸短影音享平台抖音的海外版TikTok與其他在線平台行銷其商品。

根據VOA美國之音報導，美國國會兩黨議員在近日給予美國證券交易委員會的一封信中表示，Shein正在大力籌集資金，並計劃在今年底前進行首次公開募股（IPO）。要求制定法規並要求Shein通過獨立驗證，來證明該公司沒有使用對維吾爾人的強迫勞動，將其作為在美國註冊發行證券的條件。

這封信由弗吉尼亞民主黨聯邦眾議員詹妮弗‧韋克斯頓（Jennifer Wexton）和田納西州共和黨聯邦眾議員約翰‧羅斯（John Rose）組織，合計24名眾議員聯署了這封信。

對此，Shein發言人表示，公司在新疆地區沒有供應商，對強迫勞動的態度是「零容忍，強調「我們十分重視整個供應鏈的透明度，致力於尊重人權並遵守經營的每個市場的當地法律。」

該發言人繼續補充，的供應商必須遵守符合國際勞工組織（International Labor Organization）核心公約的嚴格行為準則。

而針對新疆棉的人權爭議，讓美國總統拜登於2021年12月23日簽署國會參眾兩院一致通過的《防止強迫維吾爾人勞動法》，並於去年6月21日生效執行。該法案禁止任何使用強迫勞動的產品進入美國市場，並給予企業舉證責任，必須證明其從新疆進口美國的產品供應鏈中不含強迫勞動，才能獲准進口。

對此法案的通過，北京當局表示，少數民族並未受到鎮壓，新疆地區的任何安全措施都是為了應對恐怖主義威脅。