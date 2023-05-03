「咖啡果小蠹」入侵，近期縣府與輔導單位合作，協助農友誘捕防治。（花蓮縣農業處提供／王志偉花蓮傳真）

咖啡產業在花蓮逐漸提昇，全縣種植面積近80公頃，近來發現「咖啡果小蠹」入侵造危害，縣府農業處籲請咖啡農友觀察田區並加強管理，控管風險，可採誘捕器進行誘殺，縣府也將協助農友進行防治。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，「咖啡果小蠹」成為咖啡產區最嚴重的害蟲之一，「咖啡果小蠹」雌蟲在果實上產卵，孵化出的幼蟲會進入果實中為害，易造成咖啡果實變色、萎縮、感染後腐敗、採收後生豆品質不佳等，進而影響咖啡產量及品質，防範咖啡果小蠹害蟲，十分重要。

縣府農業處長陳淑雯指出，「咖啡果小蠹」入侵，經農友反應後，近期縣府將會與輔導單位合作，協助農友誘捕防治；另後續縣府也將函文建議中央，建立「咖啡果小蠹」的監測標準。

陳淑雯呼籲農友，在園區發現咖啡果小蠹蹤跡時，即時通報農會、地方公所、合作社等，在第一時間瞭解疫病蟲害的危害程度與範圍，並尋求專業協助以做防範控制。針對咖啡果小蠹防治技術如有疑問，可逕洽行政院農委會茶業改良場台東分場。

縣府表示，咖啡在國內已是常見的時尚飲品，近年投入經費與資源協助咖啡農有栽種與交流、評鑑競賽、參展等，希望打造花蓮在地高優質品牌的飲品，藉此帶給農友較好的收益，也希望能與更多的國人分享「花蓮精品」。