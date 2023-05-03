台水公司二區處預定將在5月15、16日辦理龍潭三坑原水站原水管改善工程，併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程，因應工程施作，停水時間將從15日0時至16日15時，最長停水時間為39小時，停水及降壓區域以南桃園為主共計304個里，停水戶數共約39萬戶，其中停水18小時約4.4萬戶、20小時約9000戶、31小時約28.1萬戶及39小時約5.6萬戶。

桃園市長張善政表示，本次停水影響範圍大，為讓市民減少不便，已請經發局與台水公司全力因應本次停水計畫，包括規畫設置70處飲用水供水站、234處非飲用水供水站及開放區公所管理水井32處等，以供民眾就近取水。市府也將於本次停水期間，成立應變中心，以因應停水影響，並確保完成復水。

經發局長張誠則說，已請台水公司確實掌握本次停水各項工程施工進度，避免工程延宕，另要求台水公司各服務所增設民眾洽詢服務專線、強化網路查詢服務及加強供水站保全等作業，市府與台水公司也預計於停水前一周，公布飲用水供水站、非飲用水供水站、可開放水井位置及民眾網路查詢系統等資訊，以利民眾查詢。