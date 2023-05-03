中央流行疫情指揮中心5月1日解編，昨日舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，邀請桃園市空服員職業工會、桃園市機師職業工會等代表受獎，但工會認為疫情期間承受的污名和被剝奪的自由，不能用頒獎來抵銷，拒絕出席。交通部長王國材今指出，疫情間機組員的生活確實非常辛苦，會透過其他方式向他們表達感謝。

國民黨立委洪孟楷今在立法院交通委員會質詢，昨日疫情指揮中心的表揚，空服員和機師都沒有到場，不願被摸頭，質問交通部怎麼還有工會覺得委屈？難道交通部的態度是頭過身就過、疫情過去就沒事了？建議交通部應該透過相關工會、民航局等，找方式洗刷機組員的汙名，這件事情相對重要。

王國材回應，疫情指揮中心的嚴格管理，讓機組員的生活很辛苦，幾乎都是被關起來，他們希望除了工作還要有自己的時間，這個表達是正確、理性的，他同意立委的建議，會透過民航局跟機組員表達感謝。

王強調，交通部對各工會都有好的溝通管道，疫情期間也是機組員的付出，才沒有讓台灣的空運中斷。

機師工會日前表示，過去3年多來，縱使工會多次基於科學與事實主動發出警告與建議，勿把跨境機組員當成一般乘客施加全套的檢疫措施，但指揮中心依然故我、不採科學防疫，過當限制人身自由與權利，對前艙機組員的身心健康與家庭生活造成難以彌補的傷害。相關單位與團體對待機組員的態度，「如人飲水、冷暖自知」。

空服員工會也說，機組員陷入反覆隔離的輪迴中，非身在其中之人，或難想像基本人權、自由、生活圈被反覆剝奪的惡夢。此外，全體空服員都要承受過度的汙名，甚至被社區歧視、小孩在學校被排擠，許多人在疫情期間不敢承認自己是空服員，這些傷害都不能用頒獎來抵銷。