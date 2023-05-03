權值龍頭股今日普遍有壓，台積電(2330)ADR下跌1.21%，今開低震盪，摔下500元大關，跌幅約0.5%~1%，回到5日線附近進行攻防，影響加權指數約30點；聯電(2303)開盤後隨即紅翻黑，股價小跌，在50元大關附近來回測試。聯發科(2454)儘管上周法說釋出第二季財測，市場、法人圈普遍失望，但股價卻是連兩個交易日利空不跌，今早盤後股價站回小漲約0.5%~1%，最高達677元；鴻海(2317)小跌震盪，盤中跌幅約0.5%，現階段站穩5日線支撐。股王信驊(5274)遭列注意股，今股價下跌修正約2.5%。

美台商業協會所舉辦「台美國防產業合作論壇」今日登場，25家美國軍火商組成代表團出席，帶動軍工、國防股漲聲響起，惟早盤後多檔陷入劇烈震盪，高僑(6234)開高震盪，盤中漲幅逾3%，晟田(4541)早盤一度漲停，隨後打開，盤中漲幅約3%，寶一(6222)上漲約2%，漢翔(2634)盤中漲幅約1.5%，漢翔董座今也親自出席該論壇。

非電子股部分，碳權議題今再獲熱炒，帶動造紙股逆勢攻堅，華紙(1905)大漲近3%，正隆(1904)、永豐實(6790)盤中也均上漲0.5%~1%。還有觀光概念股也在解封題材延續下，新天地(8940)漲幅逾2%，美食-KY(2723)、王品(2727)、國賓(2704)等也逆勢走揚。

分析師表示，受到市場擔憂中小型銀行營運風險及美債違約，四大指數全面下跌，美國公債殖利率結束連兩日上漲下跌，台股今也隨即失守季線。近期市場多空紛擾多，美國Fed預計在5月3日晚上公布最新的利率政策，預期升息1碼，且高機率為最後一次升息，股市預期正面反應，利空部分，美債面臨違約風險，市場關注兩黨能否在6月1日前通過調高債務上限法案。台股短線KD指標開口向上，MACD有機會翻紅，若股市正面反應聯準會利率決策，台股有望重啟多頭，故建議低檔布局趨勢題材族群，如AI及高速運算概念、新能源概念、造紙及軍工等。