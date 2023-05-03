屏菸1936文化基地5日起於十號倉庫打造「玩FUN店」，集結近百種玩具、文具商品，超吸睛的IG打卡牆、最夯的韓式拍貼機，屏東縣政府文化處表示，快閃店只到5月28日止，喜歡收藏的玩具控，或是想留下美美的人生四格照，把握機會衝一波。

文化處表示，「玩FUN店」有各式可愛爆表的商品，讓人玩心大動之外；館內特別打造超繽紛的拍照場景、好拍又好玩的球池、IG打卡牆等，還有時下最火紅的韓風拍貼機，也吹進屏東，喜歡拍照的民眾趕緊揪家人、好友，或是帶媽媽來個不同pose四連拍，一起為母親節留下特別的回憶。

爵士派對市集周末屏菸登場。(屏縣府提供)

除了好逛好拍的「玩FUN店」，周末接連登場還有市集迷最愛逛的「金葉俱樂部」市集，此次以爵士派對為主題，結合「King Cake New Orleans Jazz」、Amanda爵士樂團演出及風格美食，現場還可跟著音樂來一段Swing Dance（搖擺舞），以及針對親子家庭規劃紐奧良面具手作工作坊，讓人悠閒、慵懶地度過春日午后時光。