一名林姓毒蟲1日下午邀約傳播妹要開毒趴，開車高速行經益民路時，撞上一名正機車載著學生要前往安親班的賴姓女老師，當場造成賴女重傷無生命跡象，後座的陳姓國小學童腳部骨折，賴女送醫後不治。員警獲報前往處理時，發現肇事的林男神色慌張，立刻在車內搜索，起出59包毒咖啡包，林男坦承是要趕著去開毒趴肇事。案經檢方複訊後，2日依毒品等罪嫌向法院聲押。今(3日)法院裁定，林男以30萬元交保，且限制住居。

根據調查，事件發生於1日下午3時57分，當時45歲賴姓女子騎車載10歲陳姓男童沿益民路一段機慢車道行駛，23歲林姓男子則沿益民路一段快車道往新仁路方向直行，未料機車欲左轉穿越車道至對面時，不幸遭開車直行的林男撞上，由於撞擊力道之大，汽車引擎蓋甚至被撞到掀起，賴女送往大里仁愛醫院急救仍不治身亡，陳童則左腳骨折。

毒蟲撞死補習班女師害學童骨折，現場一片狼藉。(戴志揚翻攝)

車禍發後，內新所所長黃琪勇、巡佐李坤忠、警員翁國淵、惠佳羽等人前往處理，發現林男神色慌張，且身上帶有10餘萬現金，十分可疑，立刻機警進一步追查林男前科及車行紀錄。

經林男同意搜索，員警當場在面紙盒內發現大量毒品愷他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包，林男供詞反覆，對毒品及現金交待不清，員警依法查扣上開物品，全案偵詢後依過失致死罪、違反毒品危害防制條例、公共危險移送臺中地檢察署偵辦。檢方複訊後，2日依毒品等罪嫌向法院聲押。今(3日)法院裁定，林男以30萬元交保，且限制住居。

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