雙北街頭近期爆發多起槍擊案，引起民眾恐慌。新北市長侯友宜今在市政會議時再度提及治安，侯表示，他在新北市那麼多年，警方都迅速偵破案件，犯罪問題不可能都不會發生，但最重要的是壓制好源頭，模擬槍要不要做實名制、要不要做管制機制？這些經濟部和內政部需要想想辦法，從源頭做好管理。

侯友宜說，他出國期間發生槍擊案，經過警察局不眠不休努力，終於將嫌犯全部逮捕到案，讓全國矚目槍擊案可以完整落幕，雖然案子都解決，但不代表不會再發生，雖然犯罪問題不可能都不會發生，但可以想辦法減少犯罪、降低犯罪的傷害率。

新北市長侯友宜今在市政會議時再度提及治安，侯表示，犯罪問題不可能都不會發生，但最重要的是壓制好源頭，模擬槍要不要做實名制、要不要做管制機制？這些經濟部和內政部需要想想辦法。（蔡雯如攝）

「犯罪工具很重要，若不把來源管控好，很難杜絕暴力犯罪！」侯友宜強調，台灣人民對治安要求很高，早期犯罪都是走私衝鋒槍、長槍、AK47等制式槍枝，但這幾年改造手槍非常倉狂，嫌犯可以用更低的價格買到模擬槍，進而加工改造，像是土城槍擊案的槍枝就是3萬元的模擬槍。

侯友宜說，若不從槍枝源頭快速管理，基層警察再辛苦都沒用，因此他也呼籲，經濟部、內政部等單位應該從源頭做好管理，跨部會有效控管犯罪。

侯友宜也提及噪音車問題，他說，1999陳情接獲的案件多是噪音車，但警察局、環保局再怎麼查緝，查獲的機車都合法，並不容易取締，像是類似問題就要跟中央反映。侯強調，法規鬆綁、行政效率、環境調整過程都應有迅速處理機制，讓地方、中央可以銜接，每個單位都有責任，把問題解決。