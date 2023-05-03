「和築好好窩」座落梧棲區八德路，臨雙線道享舒適棟距，為該區域先發推案，享受中台灣陸海空3運輸機能利多，隨著周邊布局亦步亦趨，中部國門首站躍升為國際級都市，使周邊剛性需求客心馳神往，預計今年7、8月交屋。

「和築好好窩」開案銷售7成，今年7、8月挑戰區域先發成屋入住，主推3房(33.2-36.5坪)與2+1房(29.72坪)，梯戶比1:3，共4棟建築，總計368戶住家，格局方正，外觀繁浩凜然。3房擁雙人床大空間、雙衛浴開窗保持通風、前後陽台舒適遼闊；廚房為獨立式區域，可盡情享受烹飪雅致，高坪效規劃提供住戶舒適的居住體驗。

「和築好好窩」3房擁雙人床大空間、雙衛浴開窗保持通風、前後陽台舒適遼闊；廚房為獨立式區域，可盡情享受烹飪雅致。(圖/ 和築開發提供)

交通鄰近國道3、4號及6號西濱快速道路，加上未來2年內捷運藍線直通台灣大道，串聯台中車站，靠近捷運B1站的優勢備受矚目；同時海線(大甲-追分)雙軌高架化，住戶選擇多元。「和築好好窩」享台中港陸海空運輸量能，不只海上新航線加速往返兩岸，台中國際機場也爭取擴建，預計新增航班，迎向台中「港市合一」願景，宛如日本橫濱及澳洲雪梨，躍升為國際級都市。

「和築好好窩」享台中港陸海空運輸量能，不只海上新航線加速往返兩岸，台中國際機場也爭取擴建，預計新增航班，迎向台中「港市合一」願景。(圖/ 和築開發提供)

日常生活滿足食衣住行育樂，鄰近文化路商圈、沙鹿車站商圈、家樂福等多樣選擇，展現小區域至大型量販機能；休憩方面則布局蔦屋書店、秀泰影城、海洋生態館，以及鄰近頂魚寮公園及草叢迷宮等，親子去處琳瑯滿目；其中最具話題性的三井OUTLET台中港店，只要車行6分鐘便能抵達海景摩天輪，且眾多日本獨家美食、品牌齊聚一堂，絕對是逛街與拍照打卡的首選。

「和築好好窩」展現小區域至大型量販機能，其中三井OUTLET台中港店，只要車行6分鐘便能抵達海景摩天輪，且眾多日本獨家美食、品牌齊聚一堂。(圖/ 和築開發提供)

梧棲區隨著近年建設發展呈現補漲效應，除了有穩固的在地買盤，置產族更是趨之若鶩。近10年來土地漲福近7成，同時生活機能逐步嫻熟，「和築好好窩」現已成為剛性自住者的房市新寵，吸引年輕夫妻與工業區主管定居目光，等待住戶珍藏密斂。