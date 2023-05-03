中國常駐聯合國副代表耿爽2日在紐約聯合國總部表示，中方呼籲國際社會共同制止和打擊在武裝衝突中破壞文化遺產的行為。同時強調中方堅持對非法出境文物進行追索的權利，將繼續依照相關國際公約和中國法律規定，追索非法流失海外的中國文物。

在法國、阿拉伯聯合大公國、義大利、賽普勒斯舉辦的「武裝衝突中保護文化遺產」阿里亞模式會議上，耿爽發言說，文化遺產延續民族精神、傳承國家文明，是人類的寶貴財富。在殖民時代，列強大肆掠奪破壞文化遺產，造成的損害至今未能恢復。近現代以來，武裝衝突進一步給文化遺產帶來災難。

根據中新網引述耿爽表示，例如2003年伊拉克戰爭期間，伊拉克國家博物館慘遭洗劫；2014至2017年間，伊斯蘭國恐怖組織將摩蘇爾和巴爾米拉的許多文化遺跡淪為廢墟。

對此，耿爽強調四點。首先是要嚴格遵守國際法。為保護衝突局勢中的文化遺產，包含聯合國安理會專門通過的第2347號決議。

第二要化解對抗衝突，這是保護衝突地區文化遺產的根本之策，要堅持通過對話協商等政治手段解決爭端，並加強國際反恐合作，恢復相關國家和地區的和平穩定。

第三要加強文明交流，文明隔閡是文化遺產遭到破壞的重要原因，中方提出的全球文明倡議，宣導尊重世界文明的多樣性，加強國際人文交流，要推動以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明衝突、文明包容超越文明優越。

第四則為推動文物返還，各國應根據國際法律框架和原則，共同打擊文物走私和販運，推動文化財產返還。他也說，中方堅持對非法出境文物進行追索的權利，將繼續依照相關國際公約和中國法律規定，追索非法流失海外的中國文物。