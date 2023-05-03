雖然智慧型手機市場經過一年多調整，庫存已不是太大問題，但全球通膨升息緊縮衝擊持續顯現，且大陸解封後智慧型手機銷售依舊處於低檔，目前僅有在印度、非洲等超低價的低階智慧型手機賣的成績還可以，中高階市場可說是非常慘淡，加上第2季為蘋果新舊手機交替期，致使大立光保守看待4月及5月營運。

大立光董事長林恩平在日前法說會表示，雖然中低階市場需求有好一些，但高階市場還是一樣沒有變好，4月及5月看起來都很差，拉貨動能比3月還差，6月還看不到，看起來營收也會跟著下滑，不知道第1季毛利率是不是今年低點。

儘管今年下半年蘋果iPhone新機開始導入「潛望式鏡頭」設計，總算讓停滯已久的鏡頭規格升級動起來，但傳聞考量整體手機市場狀況，可能只有一支頂規手機導入，要見到全面導入「潛望式鏡頭」設計，恐怕還要再等等，對今年整體高階智慧型手機鏡頭來說，蘋果iPhone新機可能僅是「杯水車薪」。

不過，智慧型手機市況不佳未影響大立光擴產腳步，大立光新廠將如期於第3季底完工進駐設備，根據大立光規劃，新廠產能仍以手機產品為主，但林恩平於2021年8月股東會時曾表示，以生產車載頭為主的子公司「大根光學工業」，未來也可能用到新廠的產能。

隨著大立光新廠產能自今年第3季末陸續開出，市場擔心，當前仍固守高階智慧型手機鏡頭的大立光接單策略可能「動態調整」，不再堅持高規格產品，恐進一步加劇中階手機鏡頭價格競爭壓力。

由於進入傳統淡季，加上工作天數較少，大立光2023年第1季合併營收為91.36億元，季減36.51%，年減10%，為2018年第1季以來單季低點，營業毛利為45.12億元，季減44%，年減17%，受到營收規模下降及產品組合較差影響，單季合併毛利率為49.39%，季減6.46個百分點，年減3.97個百分點，失守50%關卡，為2013年第4季以來新低，營業淨利為32.69億元，季減52%，年減18%，單季營業淨利率為35.78%，季減11.26個百分點，單季稅前盈餘為39.09億元，季減24%，年減42%，稅後盈餘為32.88億元，季減18%，年減40%，為2021年第2季以來單季低點，單季每股盈餘為24.64元。

受到外資連日賣超影響，大立光近期股價走弱，昨天股價失守2000元關卡，今天股價持續下探，創下2022年11月10日以來新低。