食藥署近日預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，對此，消基會發出聲明強調嚴正反對；國民黨立委賴士葆今受訪時批評，過去說要吃萊豬，現在加拿大也要照單全收，把台灣人民健康當賭注。

賴士葆指出，莫名其妙，開放全齡加拿大牛，沒有看到食藥署、農委會的健康安全數據，貿然的開放，到底壓力在哪裡，過去說要吃萊豬，因為怕美國，現在加拿大我們這麼怕他嗎？

他痛批，現在好像也要照單全收，真的是把台灣人民的健康當賭注。