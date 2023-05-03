台中捷運綠線撐過疫情，運量接連創新高，中捷公司今天表示，捷運綠線今年4月運量一舉創下3項紀錄，包括月運量109萬人次、日均運量及平日日均運量均為通車以來新高，加上假日日均運量逐漸攀升，5月6日起假日上午11點至下午7點將加密班距為8分鐘。

中捷公司表示，今年3月份月運量106萬3409人次，剛創下通車以來新高，4月馬上再破紀錄，達到109萬2019人次，不僅月運量連續兩個月刷新紀錄，4月日均運量3萬6401人次、平日日均運量3萬4172人次都是歷史新高，為通車2周年繳出漂亮的成績單。

原本假日尖峰時段為下午4點至7點，5月6日起尖峰時段提早至上午11點開始，目前假日尖峰與離峰班距分別為8分鐘及10分鐘，中捷公司觀察到近期假日運量逐漸攀升，尤以午餐時段前至下午時段增加最為明顯，自5月6日起假日上午11點至下午7點將加密班距為8分鐘，以提升旅客搭乘舒適度。

中捷公司指出，後疫情時代，民眾使用大眾運輸工具的意願逐漸提升，旅客滿意度高達93.7％，日均運量也從今年1月起呈現上升趨勢，相較1月日均運量3萬2809人次，4月日均運量成長10.9％。後續也將滾動式檢討平日與假日班距，以提供旅客良好的搭乘品質，詳細搭乘資訊可透過台中捷運APP查詢，歡迎多加下載使用。