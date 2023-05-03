台積電客戶、美晶片廠超微（AMD）2日公布第一季營收下滑9%，其中PC晶片業務營收暴跌65%，虧損1.72億美元，成為壓垮營運的元兇，加上第二季財測展望保守，盤後股價狂殺近7%。

超微第一季營收年減9％至53.5億美元，略高於分析師預測的53億美元，儘管符合市場預期，卻是2019年來首見萎縮，另，首季虧損1.39億美元，較去年同期淨利7.86億元，衰退高達118%，每股經調整盈餘（EPS）為0.60 美元，年減47%，但仍高於預期的0.56美元。

觀察各業務部門表現，PC處理器業務營收上季大跌65%至7.39億美元，虧損1.72億美元，成為拖累整體營運的主因。超微執行長蘇姿豐表示，客戶端伺服器業務已在第一季落底。

資料中心業務上季營收12.95 億美元，年增 0.15%，雖然不及市場預期，但超微仍看好本季有望持續成長。

超微預期第二季營收達53億美元（加減3億美元），低於分析師預估的54.8億美元，毛利率約50%。本季財測展望保守，拖累盤後股價重挫近7%。

蘇姿豐仍強調，隨著PC和伺服器市場轉強，加上新產品推出，對公司下半年成長充滿信心。