延續前台北市長柯文哲舉辦與里長座談會慣例，台北市長蔣萬安3日出席「市長與里長有約」座談會北投區場次。針對有基層里長抱怨「選前拜託拉票、選後見不到人」，他回應表示，溝通都非常暢通，跟里長們在很多餐會、市政考察行程都有碰面。

蔣萬安3日出席「市長與里長有約」座談會北投區場次，他表示，非常感謝里長在市政推動上扮演關鍵角色，在第一線及時反映地方民意，對地方建設也最清楚了解，他一上任後，就請民政局規劃「與里長有約」，從今天開始到7月份，台北12行政區會分別跟各區里長座談，針對里長提案，邀請各局處幫里長解決問題，這是最有效即時的溝通，跟里長溝通市政，完善地方建設。

當被問及，里長抱怨「選前拜託拉票、選後見不到人」，更傳出區長打電話摸頭、壓問題？蔣萬安則表示，跟里長溝通非常暢通，他上任後，在所有行程當中幾乎都會跟里長們碰到面，跟里長們在很多餐會、市政考察行程都會面對面交換意見，這段期間聽到里長對政策有很多想法，都可以及時調整，這都是非常好的溝通方式，接下來會跟各區里長座談，讓里長們有正式具體提案，能更聚焦地方建設。

而里長座談會開始後，由里長紛紛提出問題，如社區關懷據點代墊款爭議、都市計畫以及百年土地公廟步道修整案等相關問題，蔣萬安將會先站起初步回覆里長，再由局處進行內容補充。而接下來將在10日前往士林區舉辦，並將於7月26日走訪拜會完畢。