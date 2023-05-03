打詐桃園隊出動！樂天女孩向前衝，現身投資反詐影片。

詐騙集團招數越來越多，桃園市刑事警察大隊邀請「樂天女孩」拍攝投資詐騙影片，並由阿布舞、琳妲、陳伊與穎樂以獨立故事篇方式拍攝反詐影片，藉由各種投資詐騙情境劇演出，呼籲一起用打詐桃園隊反詐騙。

警方表示，投資管道日漸多元，民眾使用網路的頻率與時間日漸增加，詐騙集團遂在網路各社群平臺出招，利用民眾普遍對「虛擬貨幣」或「期貨」、「股票」等投資標的認知不足，但卻想投資獲利的心態，在網路上以各種名目及手法吸引民眾注意，再對民眾實行詐騙，造成民眾財產損失。

有鑑於此，桃園市刑事警察大隊特別邀請「樂天桃園隊樂天女孩」拍攝投資詐騙影片，由4位團員：阿布舞、琳妲、陳伊與穎樂以獨立故事篇之方式拍攝反詐影片，藉由各種投資詐騙情境劇演出，提醒民眾慎防詐騙情境及提高警覺；另外也拍攝響應內政部警政署將於5月5日下午2點舉行的「全民反詐藝起發聲記者會」的短片作為活動期前宣導。

警方也說，將於官方臉書（桃園刑大預防犯罪宣導）平臺及官方Youtube進行相關有獎徵答線上活動，藉以吸引民眾參與以提升民眾投資識詐力、叮嚀民眾投資時應該注意的事項，以及如何拆解、辨別相關的投資詐騙手法，有獎徵答活動中的各種獎項也特別搭配樂天桃猿隊周邊商品。

桃園刑事警察大隊大隊長謝有筆，提醒大家：「網路談心不談錢」、「網友談錢必有詐」，帥哥美女引誘投資並虛擬未來藍圖要注意！虛擬貨幣後臺獲利情形也是可以偽造及操控的！切記「高獲利無風險、不符比例的報酬、群組內的炫富文」都是為了引誘您的詐騙包裝與手法，等您上勾後詐騙集團便「不出金」，若您提出質疑更是直接把您退出投資群組！投資前請務必小心查證，民眾可利用桃園刑大官網提供之資訊先行查核，也可上官網觀賞該宣導影片，若有疑義也可以撥打詐騙專線165諮詢，別傷了荷包也傷了心！