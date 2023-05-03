路透社彙整各家預估值，這個東南亞最大經濟體，第1季GDP年增率範圍約在4.23%至5.2%之間，平均來說在4.95%。不過，若是與2022年第4季的成長0.36%相比，2023年首季應該會萎縮1%。

專家指稱，主要是原物料價格下修，出口表現受到影響，故去年最後1季疲弱的經濟成長，應該會持續到今年第1季。至於未來，因為外部需求不佳，貨幣政策又偏向緊縮，GDP的向上動能將趨緩。

路透社也預估，印尼3月出口金額年減11.33%至235億美元，2月則是成長4.44%。印尼今年與明年GDP分別估為4.9%以及5%，略低於IMF（國際貨幣基金組織）臆測的5%以及5.1%。

學者認為，全球對大宗物資的熱度退燒，在未來成長有限之下，不利印尼外部與財政發展。全世界經濟走下坡對印尼是一種挑戰，倘若印尼內需市場有所改善，或將對經濟成長有助益。