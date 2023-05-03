美國之音引述路透社報導，一份日期為5月2日的文件顯示，19個歐盟成員國正在推動採取措施，減少歐盟對從中國進口藥物成分的依賴。

此前一週，歐盟委員會提議對有關其1360億歐元（1480億美元）製藥行業的立法進行全面改革。歐盟委員會擬議的法案旨在恢復投資、減少短缺，並在衛生預算因治療新冠的費用而耗盡的情況下，增加平價藥物的可及性。

然而，支持該文件的國家，包括比利時、法國、西班牙和德國，都希望歐盟採取更多嚴厲措施，通過《關鍵藥物法》，支持歐洲重要藥物成分的供應安全。

這些國家擔心全球依賴中國的關鍵成分和少數製造商，不到五個工廠生產符合歐洲標準的50％以上的藥物成分。

該文件稱，歐盟越來越依賴少數製造商和地區的進口，2019年，全球超過40％的API（活性藥物成分）來自中國。此外，幾乎所有API生產商都依賴中國的中間投入。

該委員會的目標是列出一份關鍵藥物清單，這些藥物將需要更多的監測，以確保避免出現整個歐盟集團範圍的短缺。

該文件指出，對於這些藥物，必須監測其供應，必須繪製全球價值鏈，並確定（潛在的）供應商和脆弱性。文件說，該清單應該從那些一再供不應求的藥物開始。

報導指，這些國家還希望看到允許歐盟成員國在「找不到替代供應商或藥物的極端情況下」相互依賴的措施。