零經驗的一張白紙，如何成為房仲「千萬經紀人」？信義房屋板橋江翠店專案經理甘家銘第一份正職工作，就加入信義房屋當房仲，雖然毫無經驗，但新人時期透過密集與店長一對一學習、模擬各種和客戶洽談的情境，累積了扎實的基礎，入行第二個完整年度就達成破千萬業績、居板橋區業績之冠。

甘家銘從高中就半工半讀，自己賺學費、生活費，上大學後，也有長達4年的便利商店工讀經驗。不過，即使一天要接觸3、400位客人，工讀生的薪水仍然是時薪制，收入有限，因此大學畢業後，甘家銘決定投入更專業，且報酬能與付出成正比的房仲業務領域。

從未接觸過不動產領域，甘家銘一開始的起步也硬是比同儕來得慢。他說，當時有些進度比較快的同梯，入職沒多久就開始拜訪客戶，第一個月就接到委託，甚至有人已經成交了，但他多數時間都在上課，包括當時店長每天都花1、2小時和他練習如何與客戶應對進退，「就像考大學要模擬面試一樣」，由店長扮演客戶、甘家銘則是房仲，透過一一回答客戶提出的問題，累積自己在房地產專業並提升溝通技巧，這段過程，幸虧信義房屋提供前半年保障底薪5萬元，讓他沒有後顧之憂專心「打底」。

就這樣一個多月之後，甘家銘真正走進商圈開始拜訪客戶，展現前期扎實打底的效果，不管是遇到客戶各式各樣的問題，或是不同類型的案件情況，加上他總是細心替客戶想在前頭，終於迎來日益進步的業績表現。

例如大約是在入行第四個月時，甘家銘接到一件總價3000多萬的案子，剛好也有一組買方很有興趣，眼看就要「全泡」成交。沒想到，就在買賣雙方見面談的前一天晚上，買方突然提及，自己的孩子行動比較不方便，擔憂位於開發中重劃區的物件，夜晚會不會不夠熱鬧、光線會不會不夠亮？

即使買方這層顧慮，恐怕會替隔日的洽談增添變數，且當晚時間已經10點多，買方並沒有要求甘家銘跑一趟確認，甘家銘仍主動騎著機車到重劃區繞了幾圈，並用手機錄影街廓狀況，打算即時提供給買方參考，「即使沒辦法簽約了，也不希望他們入住之後覺得不方便、不開心」。而巧合的是，買方也自己開車到重劃區確認街廓狀況，兩人剛好在社區門口巧遇，甘家銘還提議再上樓看一次屋況，這樣的用心與誠實，讓買方十分印象深刻。

最後，這個案子仍然順利簽約成交了，甘家銘笑說，人的一生多半不會有太多買賣房屋的機會，他能夠從事這份工作，運用專業替客戶想在前面，避免買賣屋之後才來後悔，是他工作上最大的成就感。

而畢業季將至，甘家銘也給像他一樣全無不動產領域經驗的新鮮人一些建議。他說，很多新人急著要有業績表現，卻忘記打基本功的重要性；但透過信義房屋全台直營的系統化培訓，加上前半年的底薪保障，一步步先將基礎打好，日後發揮所學、持續精進，更能用專業服務客戶，職涯才會走得更長久。

而信義房屋也為職場新鮮人祭出前6個月保障月薪5萬元的薪資，並首創30天工作鑑賞期，如果期滿不適應，加發5萬元轉職金，讓新鮮人無痛轉職；福利制度部分，包括公司固定發放每年稅後營業利益作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等；職涯發展方面，則是提供近百堂教育訓練課程與外訓補助，新鮮人也可利用信福幣自行購書、購買線上學習課程等，此外，也提供透明的升遷管道，包括定期選拔店主管、區主管。信義房屋預計於6月4日舉辦今年度應屆畢業生工作說明會，詳情均可洽信義房屋人才招募官網、社群平台。