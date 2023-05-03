高22米、20噸重的2023台灣燈會主燈「玉兔壯彩」，目前已被拆解放置在北投機廠，正在尋找合適的典藏地。台北市議員徐弘庭認為，台北燈節歷屆主燈不是被拆除就是下落不明，質疑北市府恐無法安置好主燈。觀傳局回應，已找到3個合適典藏地點，6月底能確定主燈去處。

徐弘庭調閱資料說明，2017、2018、2019年主燈「小奇雞家族」、「幸福魔力狗」及「百變豬寶」都是在燈節結束後被拆解或清除，2021年主燈「NEW」是拆解後歸還廠商，去年主燈「TAIPEI 40」則是直接銷毀。

他指出，從2017年到去年為止，歷屆台北燈節的主燈不是被拆解清除、歸還廠商，就是下落不明，質疑北市府能否好好照顧玉兔壯彩？

徐也批評，柯市府明知台北市無能力好好照顧歷屆燈節主燈，卻為了要爭取2023台灣燈會在台北舉辦，而與中央簽署「喪國辱權」的條約要典藏主燈，如今燈會結束，如此巨大的玉兔壯彩究竟要安置在哪？

觀傳局長陳淑慧說明，以當時與交通部觀光局簽約的內容論，北市府希望將台灣燈會主燈安置在仁愛公園，然今年1月初細查，發現當地電力不足以支應，也是上百人的私有地，土地所有權相當複雜，才確認仁愛公園不可行。後續曾找過台北流行音樂中心、南港山水綠生態公園或台北市立動物園，同樣也不可行。

但陳淑慧透露，目前已找到3個能典藏玉兔壯彩的地點，正在簽約當中，預計6月底前能確定主燈去處。