金融巨鱷索羅斯（George Soros）的前軍師、傳奇對沖基金投資人卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）警告，美國實際負債可能高達200兆美元（約新台幣6151兆）不計後果的支出將引發經濟風暴，衝擊遠超2008年金融海嘯，相形之下，目前債務上限的討論其實微不足道。

美國財經媒體報導，69歲的卓肯米勒周一在南加州大學（USC）馬歇爾商學院進行演講，討論美國政府的財務狀況，他直言批評，「數十年來的低利率政策讓金融市場、政府及銀行變得相當魯莽，就像在看一部恐怖電影。」

卓肯米勒坦言，目前的局勢遠比十年前所想的還要糟糕許多，毫無紀律的支出將引發經濟風暴，帶來的痛苦會比2008年金融海嘯更難受。此說法也呼應卓肯米勒十年前的看法，當時他建議學生們關注不斷膨脹的政府赤字，甚至預言此狀況會讓後代子孫們破產。

不僅如此，卓肯米勒分析指出，美國最大問題是社會保障、醫療補助等福利造成的缺口，如果現在不進行改革，未來總有一天還是要大幅削減。

卓肯米勒提到，根據國會預算辦公室（CBO）的估計，到了2040年，老年人的支出將佔聯邦稅收的100%，且目前31兆美元的債務不包括未來的福利支出，實際的債務負擔可能高達200兆美元。

卓肯米勒肯定去年激烈升息是改變現況的重要第一步，但非常質疑聯準會能否堅持到底，「聯準會反覆的態度，民主黨與共和黨有恃無恐，沒有採取嚴肅的具體行動。」