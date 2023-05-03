有些人天生個性天真，只要別人說些好聽話就容易被牽著鼻子走，而等到發現時早已來不及，《小鐵星座》運勢專欄指出，獅子座、處女座、牡羊座、巨蟹座、天蠍座容易因遇到一些人事物而失去理智，讓他們無法理性思考，造成吃虧上當。

▍獅子座

獅子座弱點就是喜歡聽好聽的話，尤其是另一半的甜言蜜語對他們而言就像是毒藥一般，都會被毒得失去理智，這時對方說的任何話都會無條件答應，但如果不幸遭遇渣男或渣女，被騙也是早晚的事。

▍處女座

事事表現精明的處女座一旦遇上愛情就沒轍，他們內心傳統觀念促使把信任感和人生完全託付給戀人，不管結果好壞都會說服自己要忍耐並不可有怨言。

▍牡羊座

牡羊座吃虧就在個性衝動上，凡事不考慮後果的他們，為了愛情更是不顧一切，這樣積極的表現總是讓他們犯下許多錯誤，而親手埋葬了自己的幸福，還很可能遭受巨大的打壓。

▍巨蟹座

巨蟹座容易被一些事物所蒙蔽，特別是行銷相關的產品，只要對方講得頭頭是道且再說出合理價格，最後裝出一副老實誠懇的樣子，保證巨蟹座就會乖乖上勾。

▍天蠍座

天蠍座按照常理來說觀察力非常好且不容易被受騙，但他們有個壞習慣，只要看到喜歡的人事物，就如強力吸塵器一般把他們的魂給吸走了，這時便會無法理性思考，而落入別人預設的陷阱中。