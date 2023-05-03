台灣中油公司3日發出停氣通知單，因新竹市關埔地區天然氣管線出現破裂，擔心發生漏氣狀等況，將緊急進行設備更換，預定3日晚間22時到4日2時止，實施區域緊急暫時停氣4小時，影響戶數約3709戶，請用戶注意配合。

台灣中油公司公用天然氣新竹服務中心表示，停氣地區包括龍山西整壓箱、慈样1.2.3整壓箱、菁英典藏、悅讀四季、富旺、自由曲線、橘園、惠宇雲品、患宇青雲、惠昇謙品、富宇權峰、東方明珠。光復路、埔頂路、龍山西路、慈祥路、慈雲路、立鵬路、世傑路等含各巷共3709戶今晚會緊急停氣4小時。

公用處處長陳忠庸指出，因接獲新設用戶通知，疑似因附近管線施工，現場回報發現天然氣管線疑有破裂現象，研判因附近包括水管等各類管線施工，造成天然氣管線遭慢性腐蝕，目前回報尚未發現漏氣現象，但為維護附近民眾安全，仍先維修並更換管線。

服務中心指出，由於關埔地區的新設用戶激增，檢修人員在檢查天然氣管線時發現有一處天然瓦斯氣的管線出現嚴重鏽蝕情形，恐發生漏氣疑慮，因此臨時決定緊急進行相關設備更新的處置。

服務中心指出，今天會在慈濟路及龍山西路等地區廣播及簡訊通知，提醒用戶注意。同時，為降低對用戶的影響，採夜間施工更換方式，提醒用戶注意停氣的時段。