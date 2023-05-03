俄羅斯政府2日發布文件指出，已下令允許俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）下屬的TVEL燃料公司，未來3年從俄羅斯向中國大陸出口鈾-235豐度不超過30.4％的新核燃料；俄羅斯技術和出口管制局（FSTEC）應在2026年4月12日前向該公司發放出口此類核燃料的主要許可證。

俄羅斯國家原子能公司成立於2007年，由360多家專門研究核能的企業組成，其中包括科研組織、核武工廠和全球唯一的核破冰船隊，也是俄羅斯最大的發電公司，2019年其發電量占該國總發電量的19.7％。

俄羅斯衛星社報導，俄羅斯和中國大陸正在「和平核能」領域積極合作，包括快中子核反應堆領域。而快中子核反應堆使用的鈾-235豐度高於傳統的熱中子核反應堆。

報導指出，俄羅斯和中國大陸正在合作建設一個600兆瓦的CFR-600快中子反應堆項目，這是中國大陸在「快速」核能領域的旗艦項目。2017年年底，中國大陸在福建霞浦開建首個快堆核電站。2018年6月，俄羅斯與中國大陸簽署合作建設和運行CFR-600快中子反應堆的協議，之後又簽署了為該反應堆提供核燃料的協議。

大陸《環球時報》報導，鈾是一種稀有放射性化學元素；鈾的豐度，主要是指鈾的相對含量，也可以大致理解為純度。自然界中的鈾主要含有三種同位素，即鈾-238、鈾-235和鈾-234，只有鈾-235是易裂變核元素，可用作原子彈的核裝料和核電站反應堆的燃料。

為了更好地利用鈾-235，一般需要提高鈾材料中鈾-235的含量，這一過程就是鈾濃縮，也稱為「富集」。因此，一般用富集度表示濃縮後核燃料中鈾-235的豐度。根據國際原子能總署定義，鈾-235富集度為3％到5％的鈾材料，為核電廠發電所用的低濃縮鈾；富集度大於80％的鈾材料為高濃縮鈾，而富集度大於90％的鈾材料可以製造核武器。

據英國《衛報》此前報導稱，要把鈾濃縮豐度提高到90％，逾半數工夫是花在把鈾-235的豐度從自然狀態下的0.7％提高到富集後的4％上；當鈾濃縮豐度達到20％時，所需使用的離心機數量減少，距離可製造核武器的鈾材料，工作量已完成90％。