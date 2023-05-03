主持人黃子佼昨(2日)晚間在臉書抗議，指提供給《天下雜誌》的文稿經過刪改，標題也大改，但卻沒有通知他，令他心灰意冷決定辭去4年來專欄作家的工作，而《天下雜誌》總編輯陳一姍也至黃的臉書留言，希望能跟他直接通話，但黃認為透過本來的窗口溝通即可，但也提及該窗口竟要求黃修改其臉書貼文。而在今日上午10點31分，《天下雜誌》正式在臉書發聲明道歉，表示因去年窗口異動，在沒討論之下更動了黃子佼的文稿，在此致歉，未來也會進行編輯訓練的優化，並感謝黃子佼過去4年的付出。

金鐘主持人黃子佼昨在臉書表示，多年前接受雜誌邀請供稿，近年來因為孩子出生，時間變少，他開始猶豫還要不要寫稿，然而還是無法割捨對寫稿的喜愛，稿費不是重點，而是想跟所有人，特別是同好者分享的慾望，又因為網路的優勢，讓他沒有字數和圖片數量的限制，更讓他能夠隨心所欲分享所有想分享的事物，未料近期卻發現辛苦打的文稿被大改，事前完全沒跟他商量。

《天下雜誌》發表聲明。（圖／翻攝自天下雜誌臉書）

黃子佼坦言，過去和雜誌合作4年來「常常很無言」，昨晚傍晚有空點進了自己網頁版的文章，「除了標題仍被改，文字更大幅刪減」，他傻眼自嘲是不是文章寫得很差，還是找不到他本人，無法先跟他知會一聲，「如此大的出版社，我是多麼的渺小」，並強調如果是紙本版被刪改，自己絕對能體諒，但至少無論做了什麼都應該先告知，或挑明網頁板的字數限制是多少。

《天下雜誌》總編輯在黃子佼臉書留言。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

黃子佼更說，自己過去辦過雜誌，明白編輯的難為，他為了版面統一好看，也刪過文改過標，但這回被刪的是網頁版，「你放400個字，跟放4000字，其實真的沒差耶」，也無奈說這些字有時是自己晚上「一打一」，一手抱著女兒，一手打字出來的，字字都是他的血淚思想結晶，不能理解為何不能先溝通，他更說其實從2019年第一篇以外，每篇都被改過標題，「不懂？不喜歡？好似沒有問過我，可以溝通不是嗎」。

最後黃子佼放出自己原本寫好的稿件給網友過目，更希望從此之後和《天下雜誌》好聚好散，正式中止合作，對此，《天下雜誌》總編輯陳一姍稍早留言，希望能和黃子佼本人直接通話溝通，黃子佼回應：「這幾年改稿不告知，這種邏輯與SOP，最該改，而不是默默改我的專欄、標題，或此刻，來拜託我改臉書發文內容，我發文與專欄，沒有涉及任何汙衊或不當議題或操作或違反善良風俗與煽動歧視，我的文字，有那麼欠改嗎」，並表示自己之後不會退回稿費，會將錢全數捐出，陳一姍再度回應：「尊重您所有的決定，再次致謝，令你動氣，也表歉意。晚安。」

而《天下雜誌》今上午發聲明致歉，因為內部員工窗口更動，確實在去年10月後沒再按照標準程序，於出刊前先與黃子佼討論，出版社未來會檢討、優化編輯訓練，並感謝過去4年黃子佼的分享文章，其他網友則回：「火開始燒起來，目前只有一個當事人，但話說得很絕，萬一還有其他專欄作家也反映有相同狀況，就真的雪上加霜了」、「長達半年沒sop就只是窗口異動，真的該加油」、「只是冰山一角吧？或許有其他作者的文章也是同樣被粗暴刪改才刊出？只有黃子佼敢公開抗議才會爆出來，合理懷疑他不是個案而已。」、「天下雜誌加油」。

《天下雜誌》道歉啟事如下：

天下雜誌自2019年邀請黃子佼先生撰寫off學專欄，長期以來深受好評。唯因天下內部窗口異動，於去年十月之後，專欄文章編輯後，未按內部標準程序，在出刊前與黃子佼先生進行確認與討論，在此致歉。

天下內部會針對編輯訓練與流程控管，進行檢討、優化。感謝黃子佼先生四年來在天下雜誌分享其收藏，帶給讀者豐富的視野。