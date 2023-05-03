高雄陳姓男子以養生館作為障眼法，私底下從事非法性交易，還在網路上貼出辣妹照攬客，並開價半套1500元、全套2000元。老司機說明，半套價錢1500元根本俗擱大碗。陳男的「春天事業」因為價錢漂亮，有口皆碑，吸引不少尋芳客上門。2022年8月11日陳男遭到警方逮捕後，高雄地院依因執行業務而犯刑法妨害風化罪，判陳男勒令歇業且須服刑9月徒刑。

陳男開設養生會館，私底下卻從事非法性交易，也在網路上貼出辣妹照片，寫著「鄰家女孩」、「大奶妹」等文字，並把價錢開在半套1500元、全套2000元的價位，根據知情人士說法，陳男開價相當便宜，尋芳客經常上門光顧。

陳男的養生會館生意嚇嚇叫，每天至少都會有2組客人從事半套或全套的性交易。去年8月11日，警方偽裝成尋芳客進入詢問價錢，趁勢闖入養生會館內，剛好逮到一對客人與小姐正在連結中，連聲音都清楚聽見，警方隨即逮捕陳男與男客、女服務生。

高雄地院審理後，認為陳男基於意圖使成年女子與不特定男客為猥褻、性交行為而媒介、容留以營利，依因執行業務而犯刑法妨害風化罪，判陳男勒令歇業且須服刑9月徒刑。