主持人黃子佼昨（2）日晚間發長文點名《天下雜誌》，指自己四年來刊登的文章標題、內文在沒有被事先告知的情況下，遭大幅刪減、修改，他對此嚴正表達抗議，「我就在此請辭了。」此外，黃子佼也在留言區提到，《天下雜誌》的窗口甚至「建議」他改臉書發文內容，讓他直呼深感奇妙。

黃子佼表示，自己熱愛撰寫文字，愛分享、愛紙本，但因時代變遷不知是否該繼續，但仍利用帶孩子之餘寫稿，卻遭到《天下雜誌》大幅刪減、修改，「今天我真的傻眼，剛好傍晚很有空，看它線上版的文和我電腦裡的檔，除了標題仍被改，文字更大幅刪減，沒有事先告知我！」

黃子佼留言區再爆天下雜誌『建議』他改臉書發文。（圖／擷取自黃子佼臉書）

「我是寫得很差膩，還是找不到我嗎，如此大的出版社，我是多麼的渺小，是我寫的不好嗎？」讓黃子佼強調，自己可以理解為了版面或字數統一刪文改標，「但至少也該告知或直接告訴字數。」他還提到，「當時我已很傻眼，都不說我更傻眼，尤其～是網路版，你放400個字，跟放4000字，其實真的沒差耶，想到我趁女兒睡一字一字敲出來，卻被刪的不費力，我真的要抗議！」

而在黃子佼發文後沒多久，《天下雜誌》總編輯陳一姍便留言，「佼哥你好，我是天下雜誌總編輯陳一姍，很不好意思在您忙著當奶爸時，還得動氣。有機會跟您通個話嗎？」

黃子佼則回應，「晚安總編辛苦了，驚動到不知情的您我非常抱歉，但四年交稿事宜都透過窗口聯絡，現在我想也該保持如此管道比較妥當，不過貴單位稍早透過窗口告知助理，『建議』我改臉書本篇發文內容一事，小弟深感奇妙，自始至終該改回來的是貴單位所收到的我的原稿（或任何被貴單位禮聘來的專欄作家稿），還有這幾年改稿不告知，這種邏輯與SOP最該改，而不是默默改我的專欄、標題，或此刻來拜託我改臉書發文內容。」