雞蛋供應量及價格喧騰多時下，彰化縣花壇鄉中正路有早餐店率先貼出降價公告表示，今天起其店內蛋類產品一律調降5元。有別於其他商家漲價就回不去了，該店佛心回調售價，讓上門客人大讚「老闆有良心，佛心來著！」

該早餐店林姓業者張貼公告表示，「由於蛋價回穩，我們將於5月3日起，含蛋類產品調降5元。」業者霸氣降價內容在社群平台曝光後，今天一早吸引不少民眾上門，他們不吝對業者大讚「有良心」、「第一次看到會降價的店家」。

降價早餐店的三明治一份二十五元。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

林姓業者指出，前一陣子遇到最嚴重蛋荒，因此於4月3日不得不把店內蛋類相關產品都調漲5元，幸好客人都能體諒，生意未受影響，這陣子雞蛋的供應量及價格逐漸回穩，為感謝客人支持，因此決定將價格調回來，目前他們每天的用蛋量約2百顆。

客人說，他來買蛋餅夾肉，之前1份45元，今天來買時價格已降為40元，做生意的通常漲價後，價格就不可能再調回來，這年頭居然有店家逆風而行主動降價，真是聞所未聞，「這種優良行為，值得鼓勵、表揚！」

彰化縣蛋農陳秋池表示，儘管目前國內的本土雞蛋供應量還是很缺，但由於之前農委會進口雞蛋已大量供應上市，讓雞蛋市價逐漸回穩。