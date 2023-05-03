以《與狼共舞》走紅的好萊塢男星凱文科斯納（Kevin Costner）驚傳與結縭18年第2任妻子克莉絲汀鮑嘉納（Christine Baumgartner）離婚並育有2子1女，稍早前卻驚傳他妻子向法院以「不可化解的歧異」訴請離婚，並要求3子女的共同監護權，據悉因為有婚前協議書緣故，她沒要求贍養費。

據《TMZ》報導，凱文科斯納第2任妻子克莉斯汀保加拿（Christine Baumgartner）於美國時間周一（1日）提出離婚申請，理由是「不可和解的分歧」。而他的代表回應媒體「無法控制的情況導致他必須參與婚姻解除的訴訟。這令他非常難過」，代表表示在凱文一家人度過這個艱難時期時，請求外界尊重他們的隱私。凱文科斯納同時也提出要共同監護。

凱文科斯納的第1次婚姻與辛蒂席維亞（Cindy Silva）維持了17年，生了4個小孩，第2次婚姻則與克莉絲汀保加拿（Christine Baumgartner）育有3個小孩。過去凱文科斯納受訪時曾透露當年與第2任妻子克莉絲汀交往時，從他們在一起的第1天就很清楚知道，如果有一天他們分開的話，小孩會跟她。