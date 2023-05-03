今年「五一」假期，大陸居民旅遊出行火爆，電影方面也競爭激烈，共有19部新片上映，數量甚至超過歷年春節檔期。但堪稱「史上最擠五一檔期」卻沒有跟著帶熱電影院的票房。根據貓眼專業版數據顯示，截至1日晚間6點多，新片總票房突破10億元（人民幣，下同），假期已過半，但與年初春節總票房67.58億元比較，還沒超過1／6。

從票房排行來看，目前《長空之王》領跑，《人生路不熟》《這麼多年》緊隨其後。上述三部電影均已上映5天，截至2日11點多，《長空之王》檔期票房4.08億元、喜劇《人生路不熟》檔期票房3.73億元、《這麼多年》檔期票房1.77億元。

據大陸財聯社報導，五一檔期電影票房的低迷甚至還被大陸網友討論上了微博熱搜。有網友表示，珠峰都堵了人，電影院怎麼會有人？也有網友認為五一檔電影的品質是導致票房不及預期的主因，沒有爆款的電影，電影不吸引人自然看的人就少，畢竟電影是靠票房說話的。