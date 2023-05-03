新北市長侯友宜2日在市議會答詢時炮轟中央，坦言新冠疫情3年多來，總統蔡英文及副總統賴清德「沒因疫情到新北」。侯友宜今再被問及炮轟中央一事，他表示，台灣現在面對很多挑戰，不管是民生議題、國際情勢，因此更需要有效率、強化應變、有能力的政府解決問題。

侯友宜說，新北市是疫情最嚴峻的地方，總統、副總統有沒有來到第一線關心新北市基層市民心聲、需求，相信新北市民對整個過程都了然於胸，政府要以民為天，以人民的需求為最大己任，這是需要全力以赴的地方。

另外，媒體問及，總統府稱，總統疫情期間有打電話，也有指示國軍要大力協助防疫，炮轟中央行為是否在討拍。侯友宜回應，新北市當時在疫情浪頭，一碰到狀況就反映給中央，期待中央快速反應，地方是反映基層面對的困境，新北市當時提出口罩實名制、快篩陽等同確診，也率全國之先推動居家照護，把很多中央還沒看到的先做，期待用這樣的方式面對所有挑戰，也盼地方和中央同心齊力、共同面對。