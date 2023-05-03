配合上櫃公司112年第1季財務報告的公布，櫃買中心「櫃買市場業績發表會」將自112年5月10日起連三場舉辦，櫃買中心指出，櫃買市場最大族群為電子產業，5月10日首先安排「電子科技」主題，邀請高科技產業專業統包工程廠商朋億*、半導體等電子零組件代理商茂綸及工業電腦設計製造廠商艾訊說明公司財務業務及產業概況。

因應政府六大核心戰略產業推動方案，以智慧科技為基礎，持續推動產業創新，5月12日邀請3家「智慧科技」相關領域之公司，包括航太、半導體與光電零組件整合製造廠商千附精密(6829)、砷化鎵及磷化銦微電子磊晶片廠商IET-KY(4971)及通訊網路設備製造廠商普萊德(6263)。

5月18日第二場「電子科技」主題，邀請的公司有國內前三大電梯製造銷售廠商崇友(4506)、半導體設備零組件廠意德士(7556)及特用化學材料通路廠商崇越電(3388)。

櫃買中心表示，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會主題豐富，後續還有「富櫃200」、「電子科技(三)」、「物聯網應用」及「生技與資安」等主題，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰，也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。