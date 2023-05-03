其競爭對手英特爾盤後則上漲近3%。英特爾上周表示，PC市場將在下半年開始反彈，英特爾的利潤也將隨之攀升。

●第一季（截至4月1日）財報和第二季展望

超微第一季營收年減9%，為53.5億美元，略優於市場預估的53億美元。虧損1.39億美元，而去年同期為獲利7.86億美元。經調整後每股盈餘為60美分，優於市場預估的56美分。

以部門來看，數據中心晶片事業營收年增0.15%，為12.95億美元。客戶事業（含PC伺服器）營收年減65%，為7.39億美元。遊戲事業（含PC繪圖晶片和PS5等遊戲機晶片）營收年減6%，為17.57億美元。嵌入式事業營收年增163%，為15.62億美元。

該公司預估第二季營收約為53億美元加減3億美元，市場預期為 54.8億美元。

●法說會重點

超微執行長蘇姿豐（Lisa Su）在財報發布後的電話會議上表示，第一季是超微PC業務和產業的市場底部，「我們對下半年公司的增長能力充滿信心」。

蘇姿豐表示，部分增長將來自於MI300晶片，該晶片將直接迎戰輝達（Nvidia）的人工智慧（AI）旗艦晶片。客戶對MI300晶片的興趣越來越大，「我們確實相信，來自雲端AI客戶的營收將在第四季開始增長，而2024年將更為顯著」，「我們成功的目標，是拿下很大一部分的整體AI商機」。

目前輝達在AI晶片市場取得主導優勢，分析師認為該公司的地位難以撼動。Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，我們認為MI300晶片主要用於特殊項目，在ChatGPT等此類大型語言模型的應用方面，可能不如輝達最新的H100數據中心晶片。

英特爾最強大的數據中心處理器Sapphire Rapids擴大出貨的時間延後一年多，分析師確實看到超微因此在數據中心市場搶下市佔，但部分分析師認為現在超微的攻勢似乎已經「熄火」。

Moor Insights & Strategy分析師Anshel Sag表示，我認為超微 奪下大塊市佔的日子可能結束，它可能面臨與英特爾競爭下更加激烈的市場。超微有很好的數據中心晶片，但英特爾仍有很多客戶還在使用其產品，同時也有很深厚的客戶關係。