好市多從智利進口的科克蘭冷凍三種綜合莓，驗出A型肝炎病毒後，民眾紛紛到賣場退貨，一名女網友表示，3月中旬到好市多買該產品，近日她帶著商品到專屬櫃台退貨，她說購買時有扣50元多利金，結帳金額是419元，退貨人員僅退她419元，多利金沒有一併退還，她直呼「多利金GG了」，但網友卻說3月份剛好是綜合莓特價檔期，50元不是多利金，也有人提醒她要多注意身體狀況。

原PO今（3）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，周一（１）日到好市多退科克蘭（Kirkland）冷凍三種綜合莓，她到莓果專屬退貨櫃辦理退貨，卻聽到隔壁排一般退貨的民眾交頭接耳說「快看！隔壁就是上新聞買綜合莓果的消費者」，她有被消遣的感覺。

原PO表示，冷凍三種綜合莓原價是469元，她在3月12日購買，當時有扣50元多利金，最後結帳金額是419元，但辦退貨只退419元，50元多利金卻沒有退還，令她忍不住說，「雖然退貨很快速，多利金也一併GG。」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「先別管50了，去抽血檢驗相關醫療收據留存好請款」、「關心的是錢嗎？不是有無得A肝的身體嗎？」、「在意這50元，真的逗」、「先別管退費金額了，如果中了A肝，還要打疫苗，那才是妳要爭取的醫療費用」、「好市多直接退就好了，還要擾民」。

令也有不少人提醒原PO，3月份科克蘭冷凍三種綜合莓有特價，當時折價金額就是50元，「50元是妳買的時候有折扣吧？」、「妳買的時候是不是特價啊」、「那個回饋金是折扣50不是多利金吧」。