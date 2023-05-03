沒有什麼比一大早撞見熊更能讓人醒腦，美國西維吉尼亞州一所小學的校長周一早上打開學校的垃圾箱，還沒掀開蓋子，一隻野生黑熊忽然鑽了出來，嚇得他拔腿狂奔，一旁的學校職員也趕緊關門，整個過程都被監視器拍下。

‘Jack-in-the-box,’ a school principal in West Virginia gets a scare when he finds a bear in a dumpster he was trying to open pic.twitter.com/E0HbSYRrUE — Reuters (@Reuters) May 2, 2023

綜合外媒報導，這起事件發生在1日早上7時15分左右，西維吉尼亞州澤拉小學（Zela Elementary School）的校長正要解開學校餐廳外上鎖的垃圾箱時，一隻活生生的大黑熊突然探出頭來，距離不到一公尺，嚇得他當場拔腿就跑，而黑熊也跳出來往反方向逃走。

校長說，他甚至還沒掀開垃圾桶，大黑熊突然出現在眼前，「就像彈跳音樂盒一樣」，「牠低吼了一聲，嚇死我了」。從畫面上看來，黑熊似乎也嚇了一跳，鑽出箱子後撒腿就跑，「我猜我們都嚇到了，」校長說，還嘲弄表示，「誰說校長不該拿到危險津貼？」

事實上，校方之前替垃圾箱上鎖，就是為了避免吸引黑熊來此冬眠，沒想到牠竟然還是突破了防線。校長表示，這件事在校內傳開，結果整個上午大家都無法好好上課，有學生笑到喘不過氣，另外還有學生好心提醒他，看到熊不要跑，應該慢慢後退才對。

美國國家公園管理處（National Park Service）指出，一般情況下，黑熊雖然不會主動攻擊人類，但是一旦發生了，就有可能造成重傷或死亡。最好的應對策略是保持距離，避免驚嚇到熊，同時冷靜、迅速地撤退，才能確保自己的安全。